"NBC News": ترامب نشر معلومات استخباراتية سرية على "تويتر"

ذكرت قناة NBC News أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لم يكن جادا في التعامل مع المواد السرية، وفي عام 2019 نشر صورا سرية التقطتها الأقمار الاصطناعية على "تويتر".

ووفقا لمسؤول استخباراتي كبير سابق، فقد غرد ترامب في أغسطس 2019 بصورة لقاعدة صواريخ إيرانية التقطها قمر تجسس اصطناعي سري. وكما أضاف مستشار الأمن القومي السابق للبيت الأبيض جون بولتون، فقد أظهرت الصورة فشل إيران بإطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات.

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ونقلت القناة عن مصدرها: "كانت لدينا صورة لانفجار الصاروخ الإيراني وكانت معلومات استخباراتية مذهلة، وحتى أنه لم ينتظر شيئا، وبمجرد أن أظهرناها له، قال: "سوف أكتب عن هذا في "تويتر"".

وأضاف أنه تمت محاولة إقناع ترامب بأن لا يفعل ذلك لأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات "لتطوير القدرة على التقاط الصور من الفضاء".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي السابق قال له: "اسمع، أنا الرئيس ويمكنني رفع السرية عن أي شيء".

وأكد على أن هذا دليل على أن ترامب أو المقربين منه "اعتبروا أنه من الطبيعي إحضار المستندات التي يدعي مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها سرية تماما للمنزل في مارالاغو وتخزينها هناك".

المصدر: نوفوستي