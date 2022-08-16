محافظ البنك الوطني البولندي: ألمانيا تسعى لاستعادة أراضيها السابقة

صرح محافظ البنك الوطني البولندي آدم غلابينسكي بأن ألمانيا تسعى "لاستعادة أراضيها السابقة بشكل أو بآخر"، بما فيها تلك التي تعتبر جزءا من بولندا الآن.

وقال غلابينسكي في تصريح لصحيفة "غازيتا بولسكا" البولندية، إن "ألمانيا ربما تكون في نوع من الفوضى، لكنها ليست الفوضى التي من شأنها أن تكون عقبة أمام تحقيق المصالح الوطنية الأساسية، التي تراعيها ألمانيا منذ عقود".

وتابع: "يوما ما كان الحديث يدور عن توحيد الدول الألمانية أو ضم الجمهورية الألمانية الديمقراطية، أي منطقة الاحتلال السوفيتي السابقة، ومنذ تحقيق تلك المهمة يسعون لاستعادة أراضيهم السابقة بشكل أو بآخر، والتي تقع حاليا ضمن حدود بولندا، وإخضاع حزام الدول بين ألمانيا وروسيا بأسره لأمرها".

واعتبر أن "هذا هو تصور ألمانيا للتوازن في أوروبا المستقبل. وإن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فتح الطريق أمام تحقيق هذا السيناريو، ألا وهو وجود توازن في أوروبا، مبني على التعامل بين إمبراطوريتين الروسية والألمانية مع الدول بينهما في إطار مناطق نفوذ القوتين".

المصدر: وسائل إعلام بولندية