الخارجية الروسية: زيارة وفد الوكالة الذرية إلى محطة زابوروجيه عبر روسيا موضع مفاوضات

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجية النووية جنوب أوكرانيا عبر روسيا، ستكون موضع مفاوضات.

وقال نائب مدير إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنفيتسكي: "هذا موضوع يحتاج مزيدا من المفاوضات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وقيادة الأمانة العامة للأمم المتحدة".

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وأضاف أن نتائج المفاوضات ستوضح الخيارات البديلة التي يمكن النظر فيها.

وطالبت بعثة روسيا الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة بإدانة قصف سلطات كييف المستمر لمحطة زابوروجيه النووية جنوب أوكرانيا.

وقصف قوات كييف خلال الأسبوع الماضي محطة زابوروجيه النووية الخاضعة للجيش الروسي ثلاث مرات.

المصدر: RT