مولدوفا: حل قضية ترانسنيستريا سيتبلور بعد التسوية في أوكرانيا

أعربت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، عن ثقتها بأنه بعد التسوية في أوكرانيا، ستبرز فرصة جيدة لحل قضية إقليم ترانسنيستريا المعلن أعلن انفصاله عن مولدوفا من جانب واحد.

وأضافت ساندو لصحيفة ESP: "أود أن أقول إنه من المهم للغاية بالنسبة لنا حل هذه القضية بطريقة سلمية وبالطبع بالامتثال للحدود المعترف بها دوليا لجمهورية مولدوفا".

وتم تشكيل جمهورية ترانسنيستريا (بريدنيستروفيه) غير المعترف بها في 2 سبتمبر 1990 في الأراضي المولدوفية على الضفة اليسرى لنهر دنيستر، حيث يعيش معظم السكان الناطقين بالروسية، الذين يعارضوا سياسة مولدوفا الرامية للانضمام إلى رومانيا.

وبعد حرب دامية بين الجانبين، تدخلت قوات روسية لحفظ السلام لفض النزاع، لا تزال ترابط في المنطقة، ما يجعل الحل في ترانيستريا مستحيلا بمعزل عن التنسيق مع موسكو.

المصدر: تاس