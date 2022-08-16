غانتس: سنحبط كل محاولة لانتهاك سيادتنا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "إسرائيل ستواصل العمل للحفاظ على استقرارها وستحبط كل محاولة لانتهاك سيادتها".

وفي تصريح بعد زيارته مقر جهاز الأمن العام "الشاباك"، حيث تم استعراض أنشطة الوحدات والأجهزة المختلفة، قال غانتس: "أجريت تقييما للأوضاع في مقر جهاز الأمن العام مع رئيس الجهاز رونين بار، واجتمعت مع مديرين ومديرات شاركوا بالعمليات، وكشفوا لي عن قدرات مذهلة بالاستخبارات، السايبر والتكنلوجيا. سنواصل تعزيز سيادة إسرائيل ضد المنظمات الإرهابية وسنواصل سوية تعزيز قوة كافة الأجهزة الأمنية".

وأشار إلى "أننا قمنا بتلخيص كافة الأنشطة المشتركة في عملية الفجر الصادق، والتي كشفت عن قدرات استخباراتية للشاباك والاستخبارات العسكرية، إنها مفتاح النجاح العملياتي المركز مع تقليل الضرر الذي يلحق الغير متورطين"، مضيفا: "تعمل القوات الإسرائيلية سوية مع قوات الجيش والشاباك، من بين الأمور الأخرى، أمام حماس في غزة، في المقابل للأنشطة والفعالية لتعزيز القوة المعتدلة التي تنبع من منطلق فهم عميق للواقع".

وقال: "القذائف التي تنتجها حماس والانفاق التي تحفرها- تلحق الضرر بسكان غزة وتعطل التطوير الاقتصادي"، مؤكدا ان "محاولات تعاظم قوة حماس يتم إحباطها كل الوقت، ورأينا ذلك من خلال الكشف عن النفق الأخير أمس. إسرائيل ستواصل العمل للحفاظ على الاستقرار، وستواصل مطالبة حماس بالمسؤولية عن المنطقة. كل انتهاك.. سيؤدي إلى دفع الثمن".

المصدر: i24 news