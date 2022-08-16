جنوب إفريقيا: روسيا تلعب دورا مهما في تنمية الدول الإفريقية

أكدت وزيرة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى في جنوب إفريقيا تاندي موديسي، أن تعاون روسيا مع الدول الإفريقية سيساعد في الحد من الفقر في القارة، ويسهم في تنميتها.

وقالت موديسي: "لم تستعمر روسيا إفريقيا أبدا، ونحن نحترم ذلك. ونحترم روسيا لسبب آخر وهو أنه من خلال مساهمتها وتقديمها للقروض، لم تستعبد الأفارقة. لذلك، نعتقد أنه فيما يتعلق بالتنمية، تمتلك روسيا القدرة على الاستثمار وعلى أن تصبح شريكة في تطوير الاقتصاد، مما سيقودنا إلى الحد من الفقر وتقليل التبعية".

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وأشارت إلى أن جنوب إفريقيا مهتمة ليس فقط بالقضايا الاقتصادية للتعاون مع روسيا.

وتابعت: "نعتقد أن المساهمة والاستثمارات الحقيقية الروسية في اقتصاد الدول الأفريقية لن تؤدي فقط إلى تحسين الاقتصاد الروسي، بل ستساعدنا أيضا على النهوض. لدينا علاقات وثيقة بدأت خلال الحقبة السوفيتية، وهناك العديد من الاتفاقيات بين الدول".

المصدر: نوفوستي