نائب إسرائيلي يعلن أنه سيسعى لطرد العرب ممن يهاجمون الجيش

قال إيتمار بن غفير، عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية المتدينة"، إنه سيطرح مشروع قانون يتيح للمحاكم ترحيل العرب الذين يهاجمون الجنود والسياسيين في الدولة.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي وردا على سؤال حول كيف يجب أن يحكم على شخص يلقي زجاجة حارقة أو حجارة على جنود الجيش الإسرائيلي، قال بن غفير: "يجب طرده وتجريده من جنسيته".

ثم مضى في التفريق بين المواطنين العرب والإسرائيليين اليهود، بحجة أن اليهود المذنبين بإلقاء الحجارة على الجنود يجب أن "يبقوا في السجن لسنوات عديدة" بدلا من ترحيلهم، مشيرا إلى أن "هناك فرقا بين من يريدون القضاء على الدولة اليهودية وأولئك الذين لا يريدون ذلك".

وعن المكان الذي سيتم فيه ترحيل "غير المرغوب فيهم"، أجاب بن غفير أن "هناك الكثير من الأماكن التي تبحث عن عمال"، واقترح أن تكون أوروبا خيارا.

واعتبر أن عضوي القائمة المشتركة أيمن عودة وعوفر كاسيف، يجب أن يتم ترحيلهما أيضا "لأنهم يعملون بنشاط ضد دولة إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"