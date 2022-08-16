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سفير إيران في أذربيجان يرد على نظيره الإسرائيلي حول سلمان رشدي

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سفير إيران في أذربيجان يرد على نظيره الإسرائيلي حول سلمان رشدي
AP
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رد السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي، على السفير الإسرائيلي في أذربيجان جورج ديك، حول قضية الكاتب البريطاني سلمان رشدي، واصفا إياه بـ"الفتى المغامر".

وكتب موسوي في تغريدة على "تويتر": "الارتداد عن الدين وإهانة أنبياء الله لها قوانين في الشريعة لا يفهمها دماغك.. لكن المؤامرة ضد وحدة أراضي إيران خط أحمر تدرك عواقبه أنت أيها الفتى المغامر ومن يتحكم بك".

وكان السفير الإسرائيلي في أذربيجان نشر فيديو عبر "تويتر"، عرض فيه رأيه حول عملية طعن رشدي، مدعيا أن إيران قامت أيضا بتهديده بالقتل.

المصدر: RT

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