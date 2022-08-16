سفير إيران في أذربيجان يرد على نظيره الإسرائيلي حول سلمان رشدي

رد السفير الإيراني في أذربيجان عباس موسوي، على السفير الإسرائيلي في أذربيجان جورج ديك، حول قضية الكاتب البريطاني سلمان رشدي، واصفا إياه بـ"الفتى المغامر".

وكتب موسوي في تغريدة على "تويتر": "الارتداد عن الدين وإهانة أنبياء الله لها قوانين في الشريعة لا يفهمها دماغك.. لكن المؤامرة ضد وحدة أراضي إيران خط أحمر تدرك عواقبه أنت أيها الفتى المغامر ومن يتحكم بك".

Apostasy from religion and insulting God's prophets has a Shariah ruling that your brain cannot understand. But the conspiracy against #Iran's territorial integrity is a #REDLINE that not only you (adventurous boy) but also your handlers know the consequences of.#EvilShowpic.twitter.com/5RipGFY9TZ — Seyed Abbas Mousavi 🇮🇷 (@SAMOUSAVI9) August 16, 2022

وكان السفير الإسرائيلي في أذربيجان نشر فيديو عبر "تويتر"، عرض فيه رأيه حول عملية طعن رشدي، مدعيا أن إيران قامت أيضا بتهديده بالقتل.

Iran threatened me with death as well. My thoughts on how to respond to Salman Rushdie's stabbing. pic.twitter.com/SGcMBXgKr2 — George Deek (@GeorgeDeek) August 16, 2022

المصدر: RT