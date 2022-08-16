بكين ترد على اتهام تايوان لها بفبركة فيديو لمقاتلات صينية (فيديو)

ردت وزارة الخارجية الصينية على اتهام تايوان لبكين بفبركة فيديو يظهر اقتراب مقاتلات صينية من المنطقة المحيطة بجزر بينغو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين، ردا على هذه التصريحات، في مؤتمر صحفي إن "وزارة الدفاع الوطني قادرة على الإجابة عن هذا السؤال، لكن أود أن أقول إن القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" يمكنها بالتأكيد أن تشعر بالتدابير الحازمة التي يتخذها الجانب الصيني لدعم السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".

وكان نائب رئيس أركان العمليات بالقوات الجوية التايوانية تونغ باي لون قد صرح للصحفيين في تايبيه، الاثنين، تعليقا على الفيديو بأن "هذه حرب معلومات صينية، لقد استخدمت الصين الحيل المبالغ فيها للحرب الإدراكية لإظهار مدى قربها من جزر بينغو (Penghu)، وهذا غير صحيح".

A video clip released by the PLA Eastern Theater Command shows a pilot looking down at Penghu Islands during the ongoing multi-service joint combat readiness and actual combat drills surrounding #Taiwan island on Mon pic.twitter.com/CaW9ivgpWQ — Global Times (@globaltimesnews) August 15, 2022

وأجرت الصين تدريبات عسكرية في أنحاء تايوان في الشهر الجاري، بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للجزيرة، وتبعها 5 نواب أمريكيين يومي الأحد والاثنين.

المصدر: وكالات