غينيا تعرب عن اهتمامها بتعزيز تعاونها العسكري مع روسيا

أعرب نائب وزير الدفاع الغيني ديفيد هابا، على هامش مؤتمر موسكو للأمن الدولي عن اهتمام بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع روسيا.

وقال هابا: "تربطنا صداقة حقيقية وعلاقات وثيقة بين البلدين والجيشين. أود أن أشكر روسيا على جودة تعاوننا العسكري.. بلدي يريد حقا تعزيز تعاونه" مع روسيا.

كما أشار إلى أن موضوع الأمن الدولي أصبح الآن في غاية الأهمية، سواء بالنسبة للبلدان النامية أو للاقتصادات المتقدمة، مشددا على أن هذه المشكلة تحتاج إلى معالجة.

المصدر: نوفوستي