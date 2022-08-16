اعتقال نازيين خططوا لأعمال تخريبية في خيرسون جنوب أوكرانيا

اعتقل الأمن في مقاطعة خيرسون الخاضعة لروسيا جنوب أوكرانيا مجموعة من عناصر خلية "آزوف المدنية" الموالية لكتيبة "آزوف" النازية المسلحة، خططوا لاغتيال المسؤولين في المقاطعة.

وقال متزعم الخلية فاديم كرافشينكو الذي تم اعتقاله، إنهم حضروا لتنفيذ أعمال تخريبية في المدينة، وجمعوا ونقلوا بيانات عن العسكريين الروس وخططوا لاغتيال ممثلي السلطات في خيرسون.

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وأضاف أن لديه اتصالات مع جهاز الأمن الأوكراني، مع دائرة المخابرات الرئيسية.

وأشار كرافشينكو إلى أنه كجزء من أنشطتهم التخريبية، قاموا بجمع بيانات حول انتشار القوات الروسية في خيرسون، ونقلوا هذه المعلومات إلى مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية.

وتابع أنه بناء على أوامر من كييف، قاموا بمراقبة ممثلي السلطات المحلية العاملة مع روسيا. من أجل اغتيالهم في وقت لاحق.

المصدر: تاس