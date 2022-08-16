الولايات المتحدة.. تحرير 121 طفلا وقعوا ضحايا لتجار البشر

أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI، أنه عثر على 121 طفلا مفقودا بين ضحايا تهريب البشر بعملية واسعة على مستوى البلاد.

وقالت الوكالة في بيان صحفي إن عملية Cross Country هي جهد منسق بين مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الفيدرالية والمحلية الأخرى للمساعدة في العثور على ضحايا الاتجار بالبشر أو مساعدتهم، مشيرة إلى أن هذه العملية ساعدت في تحديد مكان أكثر من 200 ضحية للاتجار بالبشر والجرائم ذات الصلة خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر.

وذكرت أنه تم العثور على 141 ضحية من خلال العملية، مما رفع العدد الإجمالي للضحايا الذين حددتهم السلطات هذا العام كجزء من العملية إلى 391، مشيرة إلى أن عملائها في تشاتانوغا وتين وأتلانتا وما عثورا على 19 طفلا مفقودا واعتقلوا سبعة متاجرين بالبشر.

المصدر: The Hill