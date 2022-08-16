إسرائيل تقدم مقترحها لموسكو لإنهاء أزمة عمل الوكالة اليهودية في روسيا

أفاد موقع "والا" بأن إسرائيل اقترحت على روسيا تسوية قضية الوكالة اليهودية في روسيا بعيدا عن القضاء، حيث لا تزال الوكالة معرضة لحظر القضاء الروسي نشاطها في البلاد.

وقال الموقع إن "إسرائيل طلبت من روسيا تأجيل جلسة محاكمة حول مستقبل الوكالة اليهودية في البلاد في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول هذه القضية"، مبينا أنه "ستعقد يوم الجمعة المقبل جلسة استماع أخرى في محكمة موسكو بشأن الدعوى المرفوعة من وزارة العدل الروسية ضد الوكالة اليهودية".

وأشار إلى أنه "مع تقدم العملية القانونية، سيكون من الأكثر صعوبة الوصول إلى حل وسط يمنع إنهاء أنشطة الوكالة في روسيا"، لافتا إلى أن "الهدف من المحادثة التي جرت الأسبوع الماضي بين الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التحقق أخيرا من عدم وجود أسباب سياسية وراء الإجراء الذي بدأته وزارة العدل الروسية ضد الوكالة اليهودية".

وذكر أن "المحادثة كانت دافئة وطويلة، وأن الرئيس بوتين أو غيره من المسؤولين في الكرملين لم يكونوا وراء هذه الخطوة، وأنها لم تكن عقوبة روسية ضد إسرائيل على خلفية السياسة تجاه الحرب في أوكرانيا أو أي قضية سياسية أخرى".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن "بوتين أظهر خلال المحادثة استعداده لحل القضية من خلال قنوات قانونية، بل وأوضح أنه حتى لو لم تكن روسيا راضية عن هجرة مواطنيها، فإنها لا تنوي منع هجرة اليهود إلى إسرائيل".



وأفاد الموقع أنه "بعد يوم من المحادثة بين هرتصوغ وبوتين وفي ضوء الرسالة الإيجابية من الرئيس الروسي، اتصل مستشار الأمن القومي في مكتب رئيس الوزراء (الإسرائيلي)، إيال حولاتا، بنظرائه في الكرملين، واقترح أن يحاول الجانبان الوصول إلى حل منسق خارج جدران المحكمة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"