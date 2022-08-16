صحيفة: ألمانيا بصدد تأجيل إغلاق آخر ثلاث محطات للطاقة النووية في البلاد

تخطط الحكومة الألمانية لمواصلة تشغيل آخر ثلاث محطات نووية لتوليد الكهرباء عاملة في البلاد، في ظل مخاوف شح الطاقة في الشتاء المقبل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر في الحكومة الألمانية أنه لم تتم الموافقة على القرار من قبل المستشار الألماني أولاف شولتس حتى الآن، وسيتطلب ذلك على الأرجح تصويتا في البرلمان الألماني.

وتوجد حاليا في ألمانيا، ثلاث محطات طاقة نووية عاملة، ووفقا للخطط، سيتم فصلها عن الشبكة في 31 ديسمبر 2022.

المصدر: تاس