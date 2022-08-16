سيناتور روسي يربط بين إحياء قضية طائرة الركاب الماليزية وانتخابات الكونغرس

ربط السيناتور الروسي أندري كليموف بين قرار الغرب إعادة إحياء قضية تحطم طائرة الركاب الماليزية فوق أوكرانيا مجددا، بانتخابات الكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل.

وأكد السيناتور عبر "تيليغرام" أن اختيار 17 نوفمبر 2022 لإحياء القضية، سيأتي تحصيل حاصل لنتائج انتخابات الكونغرس الأمريكي، وتساءل عما إذا كان هذا التاريخ قد حدد مجرد صدفة، أن العدالة الهولندية تنتظر الإشارة المناسبة من واشنطن.

ولفت كليموف إلى أنه ليس من قبيل المصادفة، أن تحقيقهم "المستقل" يتماشى مع اتهام موسكو من قبل الولايات المتحدة بإسقاط طائرة الركاب الماليزية.

وأشار إلى أن عقوبات "بوينغ" غير القانونية ضد روسيا فرضت في نفس الوقت، أي قبل ثماني سنوات من حكم المحكمة، الذي لم يتم إصداره بعد.

وأضاف: "مقتل 298 راكبا لا يخدم مصلحة روسيا، والأهم من ذلك كله أنه يسهم في التطلعات الاستراتيجية للولايات المتحدة في جعل أوكرانيا دولة معادية لروسيا، وشيطنة روسيا على الصعيد الدولي".

ولفت كليموف إلى أن الغرب لا يلاحظ مئات الجرائم الدموية لتنظيم كييف الموالي لواشنطن في أوكرانيا "بما فيها الإرهاب النووي".

المصدر: نوفوستي