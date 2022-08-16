صورة جونسون عاري الصدر تثير استهزاء البريطانيين

أثارت تعابير وجوه مجموعة من الأشخاص في صورة لرئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون عاري الصدر على أحد شواطئ اليونان، ضحك واستهزاء البريطانيين.

وكتب أحد المستخدمين: "يتقلب الشباب من الضحك بينما يظهر بوريس بكل مجده المهيب".

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وسخر آخر: "ربما كان الرجال في الخلفية يغارون جدا من اللياقة البدنية والرجولة لبوريس".

ورجح ثالث أن الرجال اليونانيين في الخلفية على وشك أن يقولوا إنهم ليسوا سعيدين بهذا المظهر.

وقال آخر على إنه "يحتاج إلى إقالة مدربه الشخصي، كما أقاله البرلمانيون بسبب عدم كفاءته وقلة النتائج".

ونشرت صحيفة "ذا صن" صور جونسون عاري الصدر خلال عطلة يقضيها باليونان، حيث فوجئ المارة هناك برؤية جونسون في مثل هذا المكان البعيد الذي لا يعرف عنه سوى قلة من الناس.

المصدر: نوفوستي