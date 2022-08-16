السفارة الروسية في لندن تطالب "يوتيوب" بإعادة 29 فيديو حذفها والاعتذار

طالبت السفارة الروسية في لندن موقع "يوتيوب" بإعادة جميع المواد الـ29 التي أزالها من قناة السفارة على الموقع، والاعتذار على ممارساته التمييزية.

وفي 15 أغسطس، قامت إدارة موقع استضافة الفيديو يوتيوب، بإزالة 29 فيديو من قناة السفارة دون سابق إنذار ومعظمها مقابلات مع السفير الروسي في بريطانيا أندري كيلين.

وتغطي هذه المقابلات مجموعة العلاقات الروسية البريطانية، وأزمة الغذاء والطاقة العالمية، ووضع المواطنين في الخارج، وسياسة العقوبات غير القانونية للدول الغربية، بالإضافة إلى توضيح أهداف وغايات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وطالبت السفارة إدارة موقع "يوتيوب" بإعادة جميع مقاطع الفيديو المحذوفة والاعتذار.

المصدر: تاس