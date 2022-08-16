السجن مدى الحياة والعلاج النفسي لمرتكب جريمة دهس جماعي في ألمانيا

قضت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء بسجن رجل مدى الحياة أدين بالقتل، والشروع فيه في عدة حالات بعد دهسه خمسة أشخاص عمدا في شارع عام.

وأقرت المحكمة في مدينة ترير فداحة الجريمة وأمرت بوضع الرجل في مستشفى مغلق للأمراض النفسية.

ورأت المحكمة أنه ثبت أن المتهم 52 عاما قاد سيارته بسرعة كبيرة عبر منطقة مشاة في ديسمبر 2020 من أجل قتل وإصابة أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وأسفرت الجريمة عن مقتل خمسة أشخاص، رضيع عمره تسعة أسابيع ووالده 45 عاما، وثلاث نساء 73 و52 و25 عاما.

كما أصيب العديد من الأشخاص بجروح، وأصيب نحو 300 شاهد عيان بصدمات نفسية.

#Update

Wir können bestätigen:



⏹️5 Tote, darunter ein Kleinkind

⏹️Mehrere teilweise schwer Verletzte

⏹️51-jähriger Tatverdächtiger festgenommen#TR0112#WirSindTrier — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

وكان المدعي العام قد اتهم الألماني بارتكاب خمس جرائم قتل والشروع في القتل في 18 حالة بالإضافة إلى إلحاق أذى بدني خطير.

وكشف مكتب المدعي العام المحلي عند وقوع الحادثة أن مرتكب الهجوم، رجل من مواليد المدينة، عمره 51 عاما، ولم تكن له أي سوابق جنائية.

وأضاف المكتب حينها أن الرجل كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه الهجوم، وقد تكون لديه اضطرابات نفسية.

وأكد، أنه لا يوجد أي دليل على وجود دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء الهجوم.

المصدر: د ب أ