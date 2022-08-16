نجل ترامب: سنعرض شرائط مراقبة اقتحام الـFBI منزل والدي في الوقت المناسب (فيديو)

كشف إريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن امتلاك أسرته شرائط المراقبة التي ترصد مداهمة مكتب FBI منزل والده في ولاية فلوريدا.

وأكد نجل الرئيس الأمريكي السابق أنه سيتم عرضها في الوقت المناسب.حخ

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ووجه شون هانيتي المذيع في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، سؤالا لإريك ترامب، ما إذا كانت عائلته قد التقطت لقطات البحث، قائلا له: "هل لا يزال لديك شريط المراقبة، هل هذا صحيح؟ هل يُسمح لك بمشاركة ذلك مع البلاد؟".

وكان رد نجل ترامب: "بالتأكيد شون، سنعرضها في الوقت المناسب"، مضيفا أنه يجب على جميع ضباط إنفاذ القانون ارتداء كاميرات على الجسم من أجل "الشفافية".

وزعم إريك ترامب في المقابلة التلفزيونية نفسها أن مداهمة منزل والده في منتجع "مار إيه لاغو" أسفرت عن "أكبر جمع تبرعات"، مشيرا إلى أنها أرقام استطلاعات والده تجاوزت الحدود.

Hannity: You still have the surveillance tape, is that correct? Are you allowed to share that with the country?

Eric Trump: Absolutely. At the right time. pic.twitter.com/5SwBKPqDVx — Acyn (@Acyn) August 16, 2022

وأثناء تنفيذ أمر تفتيش في منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في "مار إيه لاغو" يوم الاثنين الماضي، جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" 11 مجموعة من الوثائق السرية، وتم وضع علامة على بعضها بأنها "في غاية السرية" و"تتعلق بالأسلحة النووية".

وتحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كان ترامب قد انتهك 3 قوانين فيدرالية، بما في ذلك قانون التجسس.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية