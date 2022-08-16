الولايات المتحدة تخصص أكثر من 8 مليارات دولار لأوكرانيا لمحاربة روسيا

صرح إيغور كوستيوكوف رئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية بأن واشنطن منحت فعليا أوكرانيا 4 مليارات دولار لتسليح كييف، وتخطط لتخصيص 4.5 مليار دولار آخرين.

جاء ذلك في خطابه أمام مؤتمر موسكو الدولي العاشر للأمن، اليوم الثلاثاء، 16 أغسطس، كجزء من منتدى "الجيش 2022" المقام في العاصمة الروسية، وتابع كوستيوكوف بأن "التدجيج غير المنضبط لنظام كييف بالأسلحة يزيد من خطورة وقوع هذه الأسلحة في أيدي الإرهابيين الدوليين".

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال في وقت مبكر اليوم، خلال كلمة له، أمام نفس المؤتمر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، حيث أعدت للشعب الأوكراني مصير "علف المدافع"، ونفذت المشروع "المناهض لروسيا"، وتغض الطرف عن انتشار النازيين الجدد، ولا تلتفت إلى مجازر سكان دونباس، وتضخ وتواصل تدجيج نظام كييف بالأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الهجومية الثقيلة، وكل ذلك من أجل الحفاظ على هيمنتها في العالم.

وأكد بوتين على أن "أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة محددة بوضوح ودقة، وتتفق تماما مع ميثاق الأمم المتحدة، وهي ضمان أمن روسيا وحماية مواطنيها، وسكان دونباس من خطر الإبادة الجماعية".

المصدر: نوفوستي