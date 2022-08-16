 الأركان العامة الروسية: واشنطن تنفذ سلسلة من الثورات الملونة في الشرق الأوسط وإفريقيا

قال إيغور كوستيوكوف رئيس المديرية العامة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، إن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تشهد سلسلة من الاضطرابات الداخلية المتماثلة.

وأكد على أن الولايات المتحدة فجرت هذه الاضطرابات عبر الثورات الملونة.

وأضاف الضابط الروسي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمن الدولي بموسكو: "لا يزال الوضع في الشرق الأوسط وإفريقيا متوترا، ويتميز بسلسلة مستمرة من الاضطرابات السياسية الداخلية المتشابهة في سيناريوهاتها في دول المنطقة، تنتهي كقاعدة بإزاحة الحكومات الشرعية من السلطة وتدمير السلطة في الدولة".

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وأشار كوستيوكوف إلى أن الولايات المتحدة بالذات تقف مع حلفائها، الذين يستخدمون تقنيات الثورات الملونة وكذلك المنظمات الإرهابية التي قاموا بتشكيلها، لتنفيذ سياسة تحويل المنطقة، التي يتم خلالها التخلص من الأنظمة المعارضة للولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي