بوتين يبحث مع ميرضيائيف هاتفيا التحضيرات للقمة المرتقبة لمنظمة شنغهاي للتعاون

أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي، شوكت ميرضيائيف بحثا خلالها التحضيرات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في سمرقند في سبتمبر القادم.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء: "جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأوزبكي، شوكت ميرضيائيف. تم خلالها بحث التحضيرات لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستجري في سمرقند في سبتمبر القادم. وفي ضوء ذلك تمت الإشارة إلى السمعة الدولية العالية لمنظمة شنغهاي للتعاون والدور المتزايد للمنظمة في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وإضافة إلى ذلك تناول الجانبان مسائل التنمية المقبلة للشراكة الاستراتيجية الروسية الأوزبكية.

المصدر: نوفوستي