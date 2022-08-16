رئيس أوكرانيا السابق يعلن عن شراء مجموعة من "أقوى" الطائرات المسيرة

أعلن رئيس أوكرانيا السابق، بيترو بوروشينكو، عن إبرامه عقدا طويل الأجل لشراء مجموعة من "أقوى" الطائرات المسيرة للجيش الأوكراني.

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وتابع بوروشينكو في قناته على "تليغرام": "خلال رحلة عمل إلى أوروبا، تم الاتفاق على عقد طويل الأجل مع شركات تنتج أقوى الطائرات المسيرة، والتي ينبغي أن تصبح أعين سلاح المدفعية في الجيش الأوكراني". كما أشار بوروشينكو إلى أنه لا يذكر أسماء المصنعين، أو البلاد المصنعة لتلك الطائرات، لـ "أسباب واضحة".

وكان وزير التحول الرقمي الأوكراني، ميخائيل فيدوروف، قد أعلن في وقت سابق عن جمع أوكرانيا حوالي 20 مليون دولار لشراء 200 طائرة استطلاع مسيرة بنهاية أغسطس، في إطار مشروع جيش الطائرات المسيرة الأوكراني، وصرح بأن المفاوضات جارية مع الشركات الأوكرانية المصنعة للطائرات. كما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية أن البلاد يجب أن يكون لها "جيش من الطائرات المسيرة"، لمساعدة الجيش بإغلاق خط الجبهة بعرض 2470 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي