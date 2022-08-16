تايوان: الجيش الصيني أرسل 5 سفن و17 طائرة إلى سواحل الجزيرة

أفادت وزارة دفاع جزيرة تايوان بأن الجيش الصيني أرسل اليوم الثلاثاء 17 طائرة عسكرية و5 سفن عسكرية إلى سواحل الجزيرة.

إقرأ المزيد

وجاء في بيان صدر في نشرة يومية للجزيرة: "حتى الساعة 17:00 (من اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي) سجلت القوات المسلحة لجزيرة تايوان مرور 17 طائرة و5 سفن تابعة للجيش الصيني قامت بدورية في مياه البحر والأجواء حول جزيرة تايوان".

وأضاف أن 10 طائرات عبرت ما يسمى بـ "الخط المتوسط" لمضيق تايوان بما فيها 4 مقاتلات من طراز "سو-30" و3 مقاتلات وطائرة استخبارات إلكترونية.

وتابع أن تايوان أرسلت دورية جوية لمراقبة الوضع، كما نشرت أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

المصدر: نوفوستي