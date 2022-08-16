"ذا صن" تحقق وعد بوريس جونسون بـ "إظهار عضلات الصدر" (صورة)

نشرت جريدة "ذا صن" صورة لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون، بينما أظهر "عضلاته الصدرية" على أحد الشواطئ النائية في اليونان، مثلما دعا قادة الـ G7 أن يفعلوا منذ شهرين.

وقد نشرت الصحيفة صور جونسون عاري الصدر خلال عطلة يقضيها باليونان، حيث تفاجأ السكان المحليون برؤية رئيس الوزراء، في مثل هذا المكان البعيد الذي لا يعرف عنه سوى قلة من الناس. وقد شوهد جونسون على هذا النحو بعد شهرين تقريبا من دعوته قادة مجموعة الدول الصناعية السبع G7 إلى "خلع ملابسهم لإظهار عضلات الصدر، وأنهم أقوى من بوتين". وحينها جلس جونسون إلى الطاولة، وسأل عما إذا كان سيخلع سترته، ورد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، باقتراح الانتظار إلى أن يتم التقاط الصورة الرسمية.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد علق لاحقا على ذلك بأن المشهد لكان ليبدو "مثيرا للاشمئزاز".

وتعود المزحة التي أطلقها بوريس جونسون إلى صورة فوتوغرافية شهيرة لبوتين على صهوة حصان خلال رحلة إلى توفا، وهو يبدو عاري الصدر حتى الخصر، في أغسطس من عام 2009، عندما كان رئيسا لوزراء روسيا.

المصدر: ذا صن