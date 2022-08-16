وزير خارجية أوكرانيا: شغلت منصبي بهدف "غزو العالم"

قال دميتري كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، في مقابلة مع الصحافي الأوكراني دميتري غوردون، إنه شغل منصبه الحالي بهدف "غزو العالم".

وأضاف الوزير الأوكراني: "عندما أصبحت وزيرا، كان لدي حلم بفتح آفاق جديدة لأوكرانيا. يتواصل رئيس الدولة باستمرار ويتحدث مع زعماء الدول الإفريقية، ومع قادة أمريكا اللاتينية، وزار بلادنا رئيس وزراء أستراليا. هذا هو غزو العالم، نعم، أنا أتمتع بذلك فعلا".

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وقال الوزير إن فلاديمير زيلينسكي يدعم كليا مساعيه وهما يسيران على نفس المنوال.

واشتكى الوزيرمن أن بعض الدول الغربية، تنتظر اللحظة التي تقتنع فيها سلطات كييف بضرورة الاستسلام، لكي تنتهي كل المشاكل من تلقاء نفسها.

المصدر: نوفوستي