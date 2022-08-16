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صحفي تركي: رئيس حزب تركي سيجري زيارة إلى سوريا خلال أيام وسيلتقي الرئيس الأسد

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صحفي تركي: رئيس حزب تركي سيجري زيارة إلى سوريا خلال أيام وسيلتقي الرئيس الأسد
AP
العلم التركي
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قال الصحفي التركي باريش ياركداش، إن "رئيس حزب "الوطن" اليساري، دوغو برينشاك، سيجري زيارة إلى سوريا، للقاء الرئيس بشار الأسد".

وأوضح ياركداش خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني أن زعيم حزب "الوطن"، دوغو برينشاك، الحليف لأردوغان من خارج الحكومة، "سيتجه خلال الأيام العشرة القادمة إلى سوريا برفقة رجل الأعمال أدهم سنجاك المنضم حديثا إلى الحزب بعد استقالته من صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم".

وأشار إلى أن "الزيارة ستشمل لقاء غير رسمي مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووزراء الحكومة السورية".

المصدر: "زمان"

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