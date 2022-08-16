تجربة إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من سلاح الجو الأمريكي

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، 16 أغسطس، الساعة 12:49 بتوقيت المحيط الهادئ من قاعدة فاندنبرغ الفضائية بكاليفورنيا صاروخ باليستي تجريبي عابر للقارات تابع لسلاح الجو الأمريكي.

أعلنت عن ذلك الشؤون العامة لقيادة سلاح الجو للقصف الشامل Air Force Global Strike Command AFGSC، حيث أطلق طيارو القيادة الجوية صاروخا بالستيا عابرا للقارات من طراز "مينيت مان-3" Minuteman III، غير مسلح، ومزود بمركبة اختبار عودة من قاعدة فاندنبرغ، لإثبات استعداد القوات النووية الأمريكية، والتأكد من فتك وفعالية قوات الردع النووي الأمريكية.

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وقد أكدت الشؤون العامة لقيادة سلاح الجو أن ذلك الإطلاق التجريبي هو جزء من الأنشطة الروتينية والدورية التي تهدف إلى إثبات أن الردع النووي للولايات المتحدة الأمريكية آمن وموثوق وفعال لردع تهديدات القرن الحادي والعشرين وطمأنة الحلفاء، وتابعت القيادة: "لقد حدثت مثل هذه الاختبارات أكثر من 300 مرة من قبل، وهذا الاختبار لا علاقة له بأي أحداث عالمية راهنة".

وقطعت مركبة إعادة دخول الصواريخ البالستية العابرة للقارات ما يقرب من 6750 كيلومترا إلى منطقة كواجالين أتول في جزر مارشال، للتحقق من دقة وموثوقية نظام الأسلحة البالستية العابرة للقارات، ولتوفر بيانات تضمن استمرار قوات الردع النووي.

وفي أوائل أغسطس الجاري، أصبح معروفا أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أرجأت تجارب الصاروخ البالستي "مينيت مان-3" المقرر هذا الأسبوع من أجل تجنب التوترات في العلاقات مع الصين.

المصدر: نوفوستي