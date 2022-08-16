قديروف: الناتو سيعاني من نوبات انزعاج ويأس

ذكر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف أن روسيا تعد أكبر قوة عسكرية في العالم، ووعد الناتو بأنه سيعاني من "نوبات من القلق والانزعاج واليأس".

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وكتب قديروف، اليوم الثلاثاء، في صفحته على "تلغرام": "بالرغم من كل جهود حلف الناتو لعزل روسيا عن العالم الخارجي، كانت بلادنا ولا تزال منفتحة لكل من يريد أن يكون صديقا لها وتطوير علاقات ثقة متبادلة المنفعة معها. لم يتوقع أعداؤنا في خططهم المعادية لروسيا أهم شيء وهو أن روسيا أكبر قوة عسكرية في العالم، ويعني ذلك أن فرض الشروط، إذا أوصل الغرب الأمور إليها، سيكون من قبلنا".

وأشار إلى أن روسيا كانت دائما دولة مهمة بالنسبة للدول التي "لا تتملق للولايات المتحدة وأتباعها".

وأضاف: "في مثل هذه العلاقات النزيهة والمعقولة تكمن القدرة الكبيرة للبشرية العقلانية وليس في جنون العظمة والمواجهات الصبيانية لحلف الناتو الذي يعتبر أنه الحلف المهيمن في العالم. يمكنه مواصلة ذلك. ولذلك سيتعرض لنوبات من القلق والانزعاج واليأس أقوى بالنسبة له".

المصدر: نوفوستي