صرح ياروسلاف جيليزنياك، النائب في البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء بأن 130 مليار هريفنا أي حوالي 3.5 مليار دولار، تنفق على تمويل الجيش الأوكراني كل شهر.

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وقال جيليزنياك لقناة 24 التلفزيونية: "الحرب مكلفة للغاية، كل شهر تنفق أوكرانيا أكثر من 130 مليار هريفنا على هذا الأمر. وعلى الرغم من أن الشركاء الدوليين يزودوننا بالأسلحة، إلا أنهم لا يمولون الجيش الأوكراني، والأموال المخصصة لذلك تأتي من الميزانية".

وأشار إلى أن البرلمان صوت يوم الاثنين على زيادة ميزانية الدفاع الأوكرانية بمقدار 270 مليار هريفنا، أي ما يعادل 7.3 مليار دولار أمريكي، منها حوالي 269.5 مليار هريفنا للإنفاق العسكري، لافتا إلى أنه سيتم "طباعة النقود" إذا فشلت أوكرانيا في ضمان استقرار النظام المالي.

وخلص البرلماني الأوكراني إلى أن بلاده تنفق "الآن حوالي 200-250 مليار هريفنا (5.4-6.7 مليار دولار أمريكي) شهريا، ونكسب بحد أقصى 80 مليار هريفنا (2.2 مليار دولار أمريكي). هذه سندات حرب للبنك الوطني ومساعدة دولية جزئيا من الشركاء هذه هي الحسابات العسكرية التعيسة".

وذكر زيليزنياك أن الإنفاق يتزايد على حساب مضاعفة الاقتراض المحلي، حيث بلغ إجمالي الإنفاق على الأمن والدفاع هذا العام الآن 32.5 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي