وزير الدفاع الصيني يصف رحلة بيلوسي إلى تايوان بـ"المهزلة"

قال وزير الدفاع الصيني وي فنغي، إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، كانت عبارة عن "مهزلة".

وشدد الوزير الصيني، على أن هذه الزيارة وكذلك تدخل القوى الخارجية في الوضع حول تايوان، لن يؤدي إلى أي خير.

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وأضاف الوزير الصيني، في كلمته خلال مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي: "لا شك في أن تايوان هي جزء من الصين، وموضوع تايوان هو شأن داخلي صيني. وحتما سيكون مصير القوى الانفصالية في الجزيرة سيئا. محاولة التدخل من الخارج لن تؤدي إلى أي شيء جيد. في وقت سابق من هذا الشهر، قامت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بزيارة إلى تايوان وكان ذلك عبارة عن مهزلة كاملة".

ووفقا للوزير الصيني، وجهت هذه الخطوة من جانب الولايات المتحدة ضربة كبيرة لقاعدة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: نوفوستي