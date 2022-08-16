إعلام عبري: لن يسمح للأفراد وجنود الخدمة الدائمة بالجيش الإسرائيلي بالتحليق فوق السعودية وسلطنة عمان

قال موقع "يسرائيل هيوم" نقلا عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي إنه "لن يتم السماح للعاملين والجنود بالخدمة الدائمة بصفوفه بالسفر فوق السعودية وسلطنة عمان في طريقهم لوجهات سياحية بالشرق.

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وأشار الموقع العبري إلى أن "تحذير السفر يشمل أيضا الرحلات الجوية الأجنبية القادمة من فرنسا وألمانيا وإنجلترا ودول أوروبية أخرى والتي تمر عبر دول لا يسمح للعسكريين بالتحليق فوق مجالها، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وإيران ودول أخرى".

وتجدر الإشارة إلى أنه "لا يسمح للعسكريين الإسرائيليين بالسفر إلى تركيا، لذا يحظر أيضا السفر بطائرات تجعل من تركيا محطة ربط باتجاه الشرق".

المصدر: "I24"