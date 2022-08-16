شويغو يجرى محادثات مع وزير دفاع أرمينيا

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم على هامش مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي، محادثات مع نظيره الأرمني سورين بابيكيان حيث ناقشا نشاط قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ.

وقال شويغو خلال المباحثات: "هناك ما يجب علينا مناقشته، هناك قضايا تقليدية تتعلق بتعاوننا العسكري الفني والعسكري. وطبعا سنبحث القضايا المتعلقة بنشاط وحدة حفظ السلام الروسية العاملة في قره باغ. ونحن معكم على ثقة من أن عامل الاستقرار الرئيسي هو وقف إطلاق النار على طول خط التماس".

كما شكر شويغو نظيره الأرمني، على مشاركته في افتتاح الألعاب العسكرية الدولية والمنتدى العسكري التقني الدولي للجيش 2022، وكذلك في العمل في مؤتمر موسكو للأمن الدولي.

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من جانبه أشار الوزير الضيف إلى أن أن اجتماع اليوم هو الثاني منذ بداية العام، مما يدل على ارتفاع مستوى التعاون الثنائي بين الأرمن وروسيا.

المصدر: نوفوستي