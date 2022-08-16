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الاستخبارات الروسية: الدول الغربية قامت بشطب نظام كييف

أخبار العالم

الاستخبارات الروسية: الدول الغربية قامت بشطب نظام كييف
AP
أرشيف
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صرح ممثل خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية الجنرال فلاديمير ماتفييف بأن الدول الغربية قامت عمليا بشطب نظام كييف وتضع حاليا خططا لاحتلال جزء من الأراضي الأوكرانية.

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وقال ماتفييف في مؤتمر الأمن الدولي الذي يجري اليوم الثلاثاء في موسكو في إطار منتدى "الجيش-2022": "من الواضح أن الغرب ليس مهتما بمصير نظام كييف".

وأضاف: "تدل المعلومات التي تحصل عليها الاستخبارات الخارجية الروسية على أن الدول الغربية قامت بشطبه تقريبا وهي تعمل حاليا بنشاط على صياغة خطط لتقسيم واحتلال جزء من الأراضي الأوكرانية على الأقل".

المصدر: نوفوستي

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