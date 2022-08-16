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مئات القتلى والمفقودين جراء الأمطار الغزيرة شرقي أفغانستان

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مئات القتلى والمفقودين جراء الأمطار الغزيرة شرقي أفغانستان
AP
صورة أرشيفية - 2020
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أسفرت فيضانات مفاجئة تسببت بها أمطار غزيرة في شرق أفغانستان، عن مصرع 29 شخصا على الأقل وتدمير عشرات المنازل، حيث تساقطت أمطار غزيرة في ولايات باروان وكابيسا وننغرهار.

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وأوضح المتحدث باسم وزارة إدارة الكوارث، في أفغانستان، محمد نسيب حقاني، أن "عشرين شخصا على الأقل قضوا في باروان، وأن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في ولاية كابيسا وأربعة في ننغرهار"، لافتا إلى أن "حقولا وعشرات المنازل وطرقا دمرت".

وأشار المتحدث باسم حاكم ولاية باروان، حكمت الله شميم، إلى أن "مئات الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين".

هذا وتم إرسال فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة إلى المناطق المنكوبة، إذ يلقى عشرات الأفغان حتفهم كل عام بسبب الأمطار الغزيرة خصوصا في المناطق الريفية.

المصدر: "فرانس برس"

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