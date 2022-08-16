صحيفة: عسكري ياباني وضع في الستينيات خطة هجوم تايوان ضد الصين

قالت صحيفة "سانكي"، إن مجموعة سرية من مستشاري زعيم تايوان تشيانغ كاي شيك، وبينهم ضابط من جيش اليابان الإمبراطوري، وضعوا في ستينيات القرن الماضي استراتيجية هجوم مضاد ضد الصين.

وأضافت الصحيفة اليابانية، أنه تم العثور على هذه الوثيقة، التي وضعها في عام 1965 المدعو كويتشي إيتوجوي المقدم السابق في الجيش الإمبراطوري الياباني، في فرنسا لدى أحد أقارب هذا العسكري الراحل.

من المعروف أن إيتوجوي خدم في الجيش الياباني في منشوريا وسنغافورة وعاد إلى اليابان بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، لكنه غادر في عام 1951 إلى تايوان، حيث أصبح مستشارا عسكريا لزعيمها.

وتضمنت الخطة المذكورة أعلاه 3 مراحل، تحتوي كل واحدة منها على شرح تفصيلي لانتشار القوات الجوية والبحرية والبرية، وكذلك الكمية المطلوبة من الذخيرة والإمدادات الغذائية.

ووفقا للخطة، يجب أن تستمر عملية الهجوم المضاد لمدة شهر ونصف، وافترضت تنفيذ عملية إنزال مفاجئ للعسكريين في مقاطعة فوجيان الصينية، وبعد ذلك كان يجب اقتحام أراضي مقاطعتي جيانغسو وآنهوي.

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انقطعت العلاقات الرسمية بين الحكومة المركزية في الصين القارية وسلطات تايوان في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشيانج كاي شيك في حرب أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني، وانتقال هذه القوات إلى تايوان. وفي أواخر الثمانينيات تم استئناف الاتصالات التجارية وغير الرسمية بين الجزيرة والبر الرئيسي للصين.

المصدر: نوفوستي