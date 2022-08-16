الاتحاد الأوروبي يعلن أنه "يدرس" الرد الإيراني بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه "يدرس" رد إيران على مقترحه لإعادة إحياء اتفاق عام 2015 النووي الخاص بتسوية الملف من خلال فرض قيود على برنامج طهران النووي.

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وصرح المتحدث باسم المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي الخارجية، جوزيب بوريل الذي كان نسق المحادثات الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، بأنه تم تلقي الرد الإيراني في وقت متأخر يوم الاثنين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن هذا المصدر قوله: "نقوم بدراسته ونتشاور مع باقي الشركاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، والولايات المتحدة بشأن طريقة المضي قدما".

المصدر: أ ف ب