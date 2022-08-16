سيئول تدعو بيونغ يانغ للرد على عرض المساعدات الاقتصادية

قال مسؤول بوزارة الوحدة بكوريا الجنوبية إن حكومة بلاده تأمل في أن يرد الشمال على عرض الرئيس يون سيوك يول بتقديم المساعدة في إعادة بناء اقتصادها مقابل نزع السلاح النووي.

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وقال المسؤول للصحفيين ردا على سؤال بهذا الشأن، اليوم الثلاثاء: "وزارة الوحدة تحث كوريا الشمالية وتأمل في أن ترد على مقترح حكومتنا الصادق من أجل السلام في شبه الجزيرة الكورية والازدهار المشترك للجنوب والشمال".

وأضاف أن الوزارة ليست لديها خطط لطلب اتصال على مستوى العمل مع كوريا الشمالية بشأن هذه المسألة، لكنها منفتحة للنظر في مثل هذه الخطوة من خلال مراجعة العلاقات بين الكوريتين والوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

وألقى الرئيس يون، أمس الاثنين، خطابا بمناسبة يوم التحرير وكشف عن تفاصيل خطة تحسين اقتصاد كوريا الشمالية، مثل برنامج غذائي واسع النطاق، والمساعدة في توليد الطاقة، وتحديث موانئها ومطاراتها.

المصدر: يونهاب