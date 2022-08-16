إيران تقدم ردا خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي للاتفاق النووي

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن طهران قدمت ردها خطيا على النص المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي، بخصوص الاتفاق النووي.

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وأوضحت "إرنا" أنه "بعد شهور من المفاوضات المكثفة في فيينا والدوحة، يبدو أن التوصل إلى اتفاق نهائي لاستئناف التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) في متناول اليد أكثر من أي وقت مضى شريطة أن تقبل الولايات المتحدة عمليا متطلبات قبول اتفاق مستديم وموثوق".

وبحسب "إرنا"، فإن "إيران أعربت عن وجهات نظرها ردا على المسودة الأخيرة لاتفاق فيينا التي قدمها الاتحاد الأوروبي"، حيث "يتضح من مواقف الفريق الإيراني، أن الخلافات تدور حول ثلاث قضايا، أعربت فيها واشنطن عن مرونتها اللفظية في حالتين، لكن يجب إدراجها في النص، في حين أن القضية الثالثة تتعلق بضمان استمرار تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تعتمد على واقعية الولايات المتحدة لتأمين رأي إيران".

وأشارت إلى أن "هذه القضايا نوقشت بالتفصيل بعد ظهر أمس الاثنين في الاجتماع الخاص لمجلس الأمن القومي الايراني، وأنه تم تقديم مواقف إيران خطيا إلى الاتحاد الأوروبي كمنسق للمفاوضات فجر اليوم الثلاثاء".

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب محمد مرندي، مستشار فريق التفاوض الإيراني: "أعربت إيران عن هواجسها، لكن حل القضايا المتبقية ليس بالأمر الصعب كثيرا"، لافتا إلى أن "هواجس إيران تتعلق بنكث الأطراف الغربية العهد تجاه خطة العمل الشاملة المشتركة".

وأكمل: "لا أستطيع أن أقول إنه سيتم التوصل إلى اتفاق ، لكننا أقرب إلى الاتفاق من ذي قبل".

المصدر: "إرنا"