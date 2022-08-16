قال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد فلاديمير جباروف، إن أية منطقة في أوكرانيا لا تشملها عملية اجتثاث النازية، تبقى بؤرة لمشروع معاداة روسيا.

وشدد السيناتور على أن العملية العسكرية الخاصة، يجب أن تنتهي بنصر الجيش الروسي عن الحدود الغربية لأوكرانيا.

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وأضاف: "ستظل أي منطقة في أوكرانيا لم يشملها نزع السلاح واجتثاث النازية، بؤرة لمشروع معاداة روسيا. وسيستمر وصول أسلحة فتاكة من دول الناتو إلى هناك، ومنها سيستمر قصف الأراضي المحررة وإرسال المجموعات التخريبية والإرهابية من هناك إلى المناطق التي تم تطهيرها من النازيين الجدد".

ووفقا له، يجب أن تنتهي العملية العسكرية الخاصة، فقط عند تحرير كل أوكرانيا بما في ذلك المناطق الغربية منها.

وأشار السناتور إلى أنه يجب على روسيا، أن تنقذ الشعب الأوكراني مرة وإلى الأبد من نظام النازيين الجدد الدموي في كييف. وختم بالقول "وبعد ذلك ستقرر المناطق المحررة مستقبلها بشكل مستقل وفق إرادة الشعب".

المصدر: نوفوستي