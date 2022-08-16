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"الأناضول": الاستخبارات التركية تحيد "محسن ياغان" في مدينة القامشلي السورية

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AFP
آلية عسكرية تركية
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أفادت وكالة "الأناضول" بأن الاستخبارات التركية تمكنت من تحييد ديجفار سيلوبي، الملقب بـ"محسن ياغان"، من تنظيم "حزب العمال الكردستاني"، في مدينة القامشلي السورية.

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وقالت "الأناضول"، نقلا عن مصادر أمنية، إن "ياغان، من تنظيم "بي كي كي/ واي"، كان المسؤول الإداري للتنظيم الإرهابي في القامشلي، وإن ياغان كان المخطط والمنفذ للعديد من العمليات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن التركية عند الحدود الفاصلة بين تركيا وسوريا".

وبحسب "الأناضول"، فقد "انضم ياغان إلى التنظيم مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتواجد في تركيا وشمال العراق قبل أن ينتقل عام 2020 إلى سوريا بتعليمات من قيادات التنظيم".

المصدر: "الأناضول"

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