برلماني إيراني يعلق على قضية "تجسس دبلوماسيين غربيين وأخذ عينات من التراب" في البلاد

علق عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، على "قيام دبلوماسيين غربيين بأعمال تجسسية وأخذ عينات من التراب في إيران".

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وتعود تفاصيل هذه القضية إلى أوائل شهر يوليو، حيث نشر الحرس الثوري الإيراني "مشاهد التقطت لدبلوماسيين، بواسطة الطائرات المسيرة، وهم يمارسون التجسس في منطقة محظورة ويقومون بأخذ عينات من التراب في تلك المنطقة"، في حين اعتقل الحرس الثوري هؤلاء الدبلوماسيين، وكان من بينهم مساعد السفير البريطاني وآخرين جاؤوا مع افراد أسرتهم الى تلك المنطقة، كسياح لكن "المشاهد المصورة تثبت بأنهم قاموا بنشاط تجسسي عبر أخذ عينات من التراب، فيما قدموا الاعتذار قبل أن يتم طردهم من تلك المنطقة"، وفق ما أفادت به وكالة "فارس".

وعن أهداف هؤلاء الدبلوماسيين، أوضح إسماعيل كوثري قائلا: "إن هذا العمل بالتأكيد هو نشاط تجسسي، وقد أمرت الدول المناوئة لإيران هؤلاء بأخذ عينات من التراب في بعض النقاط في إيران، والتي اعتبروها مشكوك بها، من أجل اختبارها في المختبرات، لكن على الجواسيس الأجانب أن يعلموا أن أجهزتنا الأمنية لم ولا تدع هؤلاء وشأنهم وتراقبهم باستمرار"، لافتا إلى أن "كل دولة تضع قوانين ومقررات أمنية وترسم ضوابط لنفسها من أجل المراقبة، وأنه يتعين على الآخرين أن يعلموا بأنهم حينما يدخلون الى البلاد فيجب عليهم الالتزام بهذه الأطر والقوانين المرعية فيها وأن أي شخص ينوي التجسس وأخذ عينات من التراب إلى الخارج، سواء كان أجنبيا أو إيرانيا، فإنه يخون الشعب الإيراني".

وأضاف كوثري: "إن هؤلاء المجرمون، لا يعيرون اهتماما بوجود 5 آلاف رأس حربي نووي في الولايات المتحدة، وأكثر من 250 رأس نووي في الكيان الصهيوني، لكنهم وعلى الرغم من إعلان إيران بشكل رسمي بأنها تخصب اليورانيوم لإنتاج الكهرباء واستخدامها في الزراعة، يسعون وراء خلق مستمسكات وسرقة عينات من التراب لاستخدامها ضدنا".

وأردف: "على الغربيين أن يعلموا بأن الأوضاع قد تغيرت الآن، واليوم لا أحد يهتم بمثل هذه الأمور لكي يقوموا بخلق مستمسكات ضدنا..نحن قد قلنا بشكل علني وقالها أيضا السيد إسلامي (رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية)، بأنهم إذا أرادوا إطالة المفاوضات وعدم الالتزام بتعهداتهم والضمانات التي قدموها، فإننا سنرفع قوة أجهزة الطرد المركزي لدينا إلى 190 ألف وحدة فصل".

وأكمل: "نحن سنواصل عملنا غير آبهين بهؤلاء، فالغربيون لا يمكنهم اعتبار أنفسهم بأنهم أسياد كل شيء..لقد ولى الزمن الذي كان هؤلاء يعتبرون أنفسهم أسيادا على العالم..نحن سنواصل عملنا، وعلى هؤلاء أن يركضوا خلفنا، وليروا هل يلحقون بنا أم لا"، مشيرا إلى "المحاولات الصهيونية لخلق ملفات وذرائع ضد ايران"، حيث قال: "إنهم يحاولون إيجاد ذرائع ضدنا في وقت نحن قد أعلنا بوضوح وبشكل علني بأننا سنواصل نشاطاتنا النووية السلمية، وهؤلاء يعلمون بذلك وليس لدينا شيء لنخبئه".

تجدر الإشارة إلى أنه في 6 يوليو الماضي، اعتقل جهاز الاستخبارات للحرس الثوري الإيراني عددا من دبلوماسيي سفارات أجنبية "كانوا يقومون بأعمال تجسس داخل البلاد".

وأوضح التلفزيون الرسمي الإيراني قائلا: "هؤلاء الجواسيس أخذوا عينات من الأرض في صحراء وسط إيران حيث كان الحرس الثوري يجري تجارب الصواريخ الفضائية".

المصدر: "فارس"