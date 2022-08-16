تايوان: الاستقرار في الجزيرة يضمن التوريد العالمي للمنتجات التكنولوجية العالية

قالت رئيسة تايوان ساي إنغ وين، إن ضمان السلام والاستقرار في مضيق تايوان، يعد ضروريا لاستقرار سلاسل التوريد العالمية للمنتجات التكنولوجية العالية.

وأضافت رئيسة تايوان، في حديث لمجلة Libre اليابانية: "أعتقد أن السلام والاستقرار في مضيق تايوان، في ظل التوترات العسكرية المستمرة في المنطقة، يتمتع بأهمية قصوى لدول شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وردا على سؤال حول الأهمية الجيوسياسية لتايوان، أشارت السياسية إلى أن الأمن والسلام في مضيق تايوان مهمان أيضا للاقتصاد العالمي. وقالت: "أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون أن تايوان هي مركز تصنيع عالمي رئيسي للمنتجات عالية التقنية، وهي تلعب دورا لا غنى عنه في سلاسل التوريد العالمية لصناعة أشباه الموصلات".

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وتابعت رئيسة تايوان، أن مضيق تايوان يعتبر طريق شحن رئيسي يربط بين بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، "لذا فإن السلام والاستقرار في مضيق تايوان مرتبطان باستقرار سلاسل التوريد العالمية للتكنولوجيا الفائقة".

ويشار إلى أن الوضع حول تايوان كان قد تصاعد بعد الزيارة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، وهي الأولى لرئيس مجلس النواب بالكونغرس منذ عام 1997. البيت الأبيض نأى بنفسه عن تصرف بيلوسي وأعلن "التزامه بسياسة صين واحدة".

المصدر: نوفوستي