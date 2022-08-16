الخارجية الروسية: حركة طالبان وعدت بمنع نقل المقاتلين من أفغانستان إلى أوكرانيا

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، ضمير كابولوف أن حركة طالبان ضمنت أنها ستعمل ما بوسعها لمنع نقل مقاتلي المنظمات الإرهابية بما فيها تنظيم "داعش" إلى أوكرانيا.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كانت روسيا على اتصال مع طالبان بعد تقارير عن قيام دول ثالثة بتجنيد مقاتلين في أفغانستان لإرسالهم إلى أوكرانيا قال كابولوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "أعلنت حركة طالبان بالتأكيد أنها لن تسمح بذلك في حدود قدراتها الحقيقية. وهم ليسوا منافقين على الإطلاق".

ووعدت حركة طالبان بعد وصولها إلى الحكم في أفغانستان في أغسطس عام 2021 بأنه لن يكون هناك أي تهديد لأمن روسيا ودول آسيا الوسطى من أراضي أفغانستان.

المصدر: نوفوستي