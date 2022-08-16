" بوليتيكو": بوتين كان محقا في تقييم موقف الغرب تجاه أوكرانيا

قال المحلل السياسي الأمريكي راجان مينون في مقالة لصحيفة "بوليتيكو"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يكون محقا في توقعه لضعف وتراجع المساعدات الغربية لأوكرانيا.

ويرى الخبير السياسي، أن تدهور الوضع الاقتصادي في الدول الغربية، سيكون السبب في انخفاض مستوى الدعم الغربي لسلطات كييف.

وأضاف: "يعتقد بوتين أن المساعدات الغربية لأوكرانيا سوف تتضاءل في نهاية المطاف وذلك مع اشتداد التداعيات والعواقب الاقتصادية للعمليات القتالية- وقد يكون محقا في ذلك".

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وأشار الخبير إلى أن العقوبات ضد موسكو تضر بالفعل بأوروبا، والأمور يمكن فقط أن تزداد سوءا.

وقال: "اصطدم الأوروبيون بالفعل بارتفاع معدلات التضخم وبالارتفاع الحاد لأسعار الطاقة، وقد أجبرت التخفيضات في إمدادات الوقود الروسية، ألمانيا الدولة الأقوى اقتصاديا في أوروبا، على اتخاذ إجراءات غير عادية لتجنب نقص الغاز في فصل الشتاء. قد تكون العقوبات الغربية قد أضرت بالاقتصاد الروسي، لكن يبدو أن بوتين واثق من أن روسيا ستثبت أنها أكثر مرونة من أوروبا".

المصدر: نوفوستي