بكين تدعو مؤيدي انفصال تايوان إلى التعقّل

قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن بكين تحذر أنصار انفصال تايوان وتدعوهم للتفكير مرتين قبل أن يتجرأوا على تحدي القانون.

وشدد المسؤول الصيني على أنهم سينالون العقاب الشديد، إذا تمادوا في تصرفاتهم.

وأضاف: "يتعارض استقلال تايوان مع مسار ومجرى التاريخ، ويؤدي إلى طريق مسدود. قائمة العقوبات ضد المؤيدين المتشددين لاستقلال تايوان التي تم الإعلان عنها اليوم ليست القائمة الكاملة. ندعو أنصار استقلال تايوان إلى أن يعودوا إلى رشدهم قبل فوات الأوان، وإذا تجرأوا على تحدي القانون، فسوف يعاقبون بشدة".

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ووفقا له، لا ينبغي لأحد أن يقلل من إصرار بكين الراسخ وإرادتها الراسخة وقدراتها الكبيرة، على حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها.

وأعرب عن أمله في أن يتحد الشعب في تايوان مع المواطنين في البر الرئيسي لتعزيز التنمية السلمية للعلاقات بين جانبي مضيق تايوان ودفع عملية إعادة توحيد الوطن الأم.

قبل ذلك قال التلفزيون المركزي الصيني، إن بكين فرضت عقوبات على سبعة سياسيين من تايوان، بسبب دعمهم للنزعات الانفصالية ودعم استقلال الجزيرة.

المصدر: نوفوستي