دعا عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، سكان المناطق التي تسيطر عليها كييف للانتقال إلى الأراضي المحررة.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "الشتاء قريب، وعلى سبيل المثال لقد تم بالفعل في مدينة زابوروجيه التي يسيطر عليها مؤقتا نظام زيلينسكي، إيقاف الإمداد المركزي بالمياه الساخنة، والتعريفات ترتفع بشكل مستمر، لذلك من الواضح أن موسم التدفئة هناك سيفشل. لذلك إذا أراد الناس فيمكنهم الانتقال بأمان إلى الأراضي المحررة. هنا سيعيشون بالتأكيد في ظروف دافئة وآمنة مع ماء ساخن".

وأضاف أنه يتم حاليا في منطقة زابوروجيه بناء خط أنابيب للغاز، مما سيسمح بنقل الغاز الروسي إلى المنطقة.

المصدر: نوفوستي