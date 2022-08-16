اقتراح فنزويلي لواشنطن بمبادلة سجناء أمريكيين بمقرب من مادورو

اقترح ناشطون فنزويليون مؤيدون للسلطة "مبادلة" أمريكيين مسجونين في بلادهم بأليكس صعب، الكولومبي الفنزويلي المقرب من الرئيس نيكولاس مادورو والمسجون منذ أكتوبر في الولايات المتحدة.

وخلال مؤتمر صحفي في كراكاس قال روي لوبيز المتحدث باسم حركة "فري أليكس صعب" إن "هذا (التبادل) يبدو لنا خيارا جيدا".

وصعب مواطن كولومبي حصل على الجنسية الفنزويلية وسجنته الولايات المتحدة بتهمة تبييض أموال، بعد أن تسلمته من جمهورية كابو فيردي (الرأس الأخضر) في إفريقيا حيث أوقف في يونيو 2020.

وتعتبر كراكاس توقيف صعب في الرأس الأخضر وتسليمه للولايات المتحدة غير قانوني كونه يحمل، وفقا للسلطات الفنزويلية، جواز سفر دبلوماسيا.

وأضاف لوبيز: "هنا في فنزويلا يوجد عدد من الأمريكيين يقضون عقوبة بالسجن، بعضهم لمحاولة اغتيال الرئيس، وآخرون بسبب جرائم اقتصادية ارتكبت ضد الأمة ، إلخ .. إذا كان ممكنا إجراء تبادل، فهذا ممتاز، لأننا سنتمكن بفضله من استعادة دبلوماسينا".

وقطعت الولايات المتحدة وفنزويلا علاقاتهما الدبلوماسية في 2019 بعد إعادة انتخاب مادورو في 2018 لولاية ثانية في اقتراع قاطعته المعارضة.

في وقت سابق هذا العام أفرجت كراكاس عن أمريكيين اثنين كانا موقوفين في فنزويلا في إجراء اعتبر بادرة حسن نية من جانب الرئيس الفنزويلي.

وأعلنت واشنطن في مايو أنها تريد التخفيف بشكل محدود بعض العقوبات المفروضة على فنزويلا من بينها واحدة مرتبطة بشركة "شيفرون" النفطية الأمريكية، ذلك من أجل تعزيز الحوار بين حكومة مادورو والمعارضة.

المصدر: أ ف ب