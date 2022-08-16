الولايات المتحدة تعتقل رجلا بتهمة التهديد بقتل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي

اعتقلت السلطات الأمريكية رجلا بتهمة توجيه تهديدات بالقتل لعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد مداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأظهرت وثائق المحكمة أن المعتقل يبلغ من العمر 46 عاما من ولاية بنسلفانيا.

وخلال الشهر الماضي نشر المعتقل العديد من التهديدات ضد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي على حساب وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في إحدى المنشورات إن هدفه الوحيد قتل أكبر عدد ممكن من عملاء المكتب قبل أن يموت.







المصدر: "نوفوستي"