زيلينسكي يعلن تأسيس "مجلس استشاري للقرم"

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن تأسيس "مجلس استشاري لتحرير القرم"، يوم الاثنين.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة له: "عقدت اجتماعا بشأن التحضير للقاء بصيغة "منصة القرم" وأتوقع توسيع جغرافيا ومستوى وعدد المشاركين فيها".

وتابع: "اليوم تم تأسيس مجلس استشاري لشؤون تحرير القرم من الاحتلال لتنسيق جميع الإجراءات والمشاريع على هذا الاتجاه، ودعم نشاط "منصة القرم".

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يذكر أن أول اجتماع بصيغة "منصة القرم" عقد يوم 23 أغسطس عام 2021، بمبادرة أوكرانيا وبمشاركة أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية. وتم خلاله بحث "استعادة سيطرة أوكرانيا" على القرم.

وكان الكرملين قد وصف هذا الاجتماع بأنه "معاد لروسيا"، وأكد أكثر من مرة منذ انضمام القرم لروسيا في 2014، أن الإقليم "عاد إلى الوطن للأبد".

المصدر: نوفوستي